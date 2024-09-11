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В Кремле назвали СВО ответом на удары вглубь территории России

Песков пообещал ответ на разрешение США ударить вглубь РФ дальнобойным оружием

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Если Вашингтон разрешит Киеву наносить удары дальнобойным оружием по территории России, то «ответ будет соответствующим». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ответ (на решение США. — Прим. ред.) будет соответствующим. Не нужно везде ожидать каких-то ответов. На все эти действия специальная военная операция и является ответом. Каждое подобное решение, которое принимается коллективным Западом, является лишним подтверждением оправданности и необходимости специальной военной операции», — сказал представитель российского лидера во время регулярного брифинга с журналистами.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что американское правительство прорабатывает вопрос о том, чтобы разрешить Украине использовать дальнобойное оружие для ударов вглубь РФ.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что США и Великобритания «рассмотрят просьбу» Киева о применении западного оружия большой дальности для ударов по объектам в глубине России.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркивал, что Россия будет вынуждена использовать более мощное оружие, если западные страны направят на Украину дальнобойное вооружение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский просил НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны и дальнобойных ракет.

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