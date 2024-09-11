У Киева заканчиваются дальнобойные ракеты ATACMS

Вооруженные силы Украины использовали основной запас баллистических ракет ATACMS, производимых американской компанией Lockheed Martin. Об этом сообщает телеканал CNN.

Всего Киеву были переданы «несколько сотен» дальнобойных ракет ATACMS, отметил неназванный американский чиновник. По его словам, ВСУ уже использовали «большинство из них».

При этом, у администрации США есть опасения, что разрешение Украине нанести еще больший удар по территории России может привести к эскалации конфликта, отмечает CNN.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американское правительство и Великобритания рассмотрят просьбу Киева о снятии ограничений на использование дальнобойного оружия для ударов по российской территории.

По его словам, США учитывают важные факторы при использовании оружия ВСУ: смогут ли украинцы эффективно использовать и поддерживать арсенал, и будут ли такие удары являться «частью эффективной стратегии».

При этом координатор администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби подчеркивал, что в Белом доме считают недопустимыми удары ВСУ вглубь РФ.

Ранее в МИД РФ сообщали, что Россия рассматривает варианты, при которых возможен эскалационный шаг.