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Белорусский полковник заявил о готовности Минска к провокациям Киева

Полковник Богодель: Белоруссия готова к провокациям Киева

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Украинские военные прощупывают оборону Белоруссии с помощью ударных беспилотников. Более того, Киев перебросил к границе группировку войск. Однако Минск готов к подобного рода провокациям. Об этом в беседе с Tsargrad.tv сообщил полковник Вооруженных сил Белоруссии Андрей Богодель.

«У нас имеются соответствующие силы, которые предназначены для действий как на южном, так и на западном операционном направлении. И на северо-западном. Мы четко осознаем угрозу, контингенты у нас распределены. У нас имеются силы немедленного реагирования, которые находятся в часовой готовности к боевым действиям на любом направлении», — рассказал Богодель.

Кроме того, по его словам, республика располагает дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО), которые могут наращиваться.

5 сентября первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО Белоруссии полковник Сергей Фролов заявил, что Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили нарушившие государственную границу беспилотники. По его словам, по данному факту проводится проверка.

8 сентября Совбез Белоруссии сообщил о нахождении 14-тысячной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на границе с республикой.

Ранее в Белоруссии рассказали о провокациях на границе со стороны ряда стран.

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