«От этого многое зависит»: эксперты заявили о решающих событиях в зоне СВО

Российские военные продвигаются к западу и приближаются к двум стратегически важным городам – Краматорску и Славянску. Это очень важное событие, так как освобождение первого из них является ключом к обеспечению безопасности жителей ДНР, объяснил 360.ru военный эксперт Антон Лиманов.

Сообщается, что до Славянска ВС России осталось около 27 км, а до Краматорска – порядка 19 км. Лиманов напомнил, что оба эти города входят в агломерацию, подчеркнув, что особое значение все-таки имеет освобождение Краматорска.

«Это ключ от очень важной стратегической территории, от которой зависит, будут ли жители ДНР в безопасности. Естественно, от этого может зависеть очень многое», — объяснил эксперт.

Однако освобождение Краматорска с населением в 150 тыс. человек может стать непростой задачей, считает военный эксперт, доктор исторических наук, член экспертного совета движения «Сильная Россия» Александр Черемин. По его мнению, здесь может возникнуть ситуация, подобная «Азовстали» в Мариуполе. Он также подчеркнул, что Краматорск – это важный экономический и политический город части Донбасса, остающейся под контролем Киева. Там сосредоточены заводы военно-промышленного комплекса и тяжелого машиностроения.

«Поэтому здесь предстоят тяжелые бои. Но город освобождать надо, потому что оттуда также ведется обстрел территории ДНР», — заключил Черемин.

Напомним, эксперты также сообщают, что продвижение российских военных без учета Курской области составляет 21,2 кв. км в сутки. По их данным, сейчас продолжаются бои за высоты шахт «Южнодонбасская №1» и «Южнодонбасская №3».

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна быть готова к нападениям со стороны океана.