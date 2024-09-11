Британия передавала Украине устаревшее военное снаряжение

Министерство обороны Великобритании отдавало предпочтение устаревшему снаряжению, чтобы поддержать Вооруженные силы Украины. Об этом говорится в отчете Национального контрольно-ревизионного управления (National Audit Office) после аудита британской военной помощи Киеву, передает ТАСС.

Такой способ позволил Британии сократить расходы на утилизацию вышедшего из употребления снаряжения. Например, в марте 2022 года Лондон бесплатно отдал ВСУ 17 тысяч пар военной обуви, которую собирались выбросить.

По мнению британского военного ведомства, переданное имущество имело военную ценность для ВСУ.

С начала конфликта на Украине Великобритания направила Киеву военную помощь на $10,2 млрд, подвели итог аудиторы.

Минобороны Британии сообщало, что передаст Украине 650 многоцелевых ракет Martlet, чтобы усилить системы противовоздушной обороны.

Кроме того, глава оборонного ведомства королевства Джон Хили заявил, что Великобритания будет продолжать обучение военных Украины как минимум до конца 2025 года.

Ранее Великобритания разрешила Украине использовать свое оружие для ударов по Крыму.