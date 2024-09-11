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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность

Гладков объявил ракетную опасность во всей Белгородской области

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Shutterstock/Ireshetnikov54

На всей территории Белгородской области действует ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он призвал население спуститься в подвал и укрытие и оставаться там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности».

Прошлой ночью Украина атаковала при помощи БПЛА несколько российских регионов. В Брянской области были сбиты средствами ПВО 59 беспилотных летательных аппаратов. В Липецкой области БПЛА были подавлены на территории трех муниципалитетов. Их точное количество не называлось.

Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами России. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72. Еще 20 в Московской области.

В минувшую ночь средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

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