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Взятые в плен под Курском бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников

Взятые в плен в Курской области бойцы ВСУ поблагодарили ВДВ России за жизнь

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Взятые в плен в Курской области солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) поблагодарили бойцов ВДВ России за жизнь. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Украинцев схватили во время операции контрнаступления ВС РФ 10 сентября в селе Снагость. На видео, которое снял российский боец, пленные благодарят солдат 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохраненные жизни. Однако были те, кто отказался сдаться — их ликвидировали, добавили украинские военные.

По данным РИА Новости, у захваченных военных не было при себе припасов и боекомплектов. На допросе они заявили, что потеряли связь с подразделением, заблудились и пытались отступить к своим.

Накануне российские Telegram-каналы заявили, что ВС РФ начали «масштабное контрнаступление» в Курской области. По данным Mash, за полтора часа им удалось выбить подразделения ВСУ из Гордеевки, а за сутки — освободить более 10 км территории. Минобороны РФ и спецназ «Ахмат», действующий в регионе, о контрнаступлении не сообщали.

Ранее военкоры заявили, что ВСУ выбиты почти из десяти населенных пунктов Курской области.

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