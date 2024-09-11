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Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника над тремя российскими регионами

Минобороны РФ: силы ПВО сбили дроны в Орловской, Белгородской и Курской областях

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Viacheslav Ratynskyi/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре украинских дрона над Орловской, Белгородской и Курской областями. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что два беспилотника самолетного типа сбили над территорией Орловской области и по одному – над Белгородской и Курской.

Накануне вечером силы ПВО ликвидировали две авиационные бомбы Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

8 сентября министерство обороны России отчиталось в своем Telegram-канале о работе российских систем противовоздушной обороны (ПВО) за сутки. Средствами противовоздушной обороны сбили четыре управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, четыре реактивных снаряда HIMARS производства США и 23 беспилотника.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году Киев нарастил производство оружия. Он отметил, что до конца года страна планирует создать более миллиона беспилотников.

Ранее военный эксперт назвал цель атаки украинских дронов на регионы РФ.

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