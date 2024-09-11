Некоторые подозреваемые по делу армейских сухпайков могли сбежать за границу

Неустановленные подозреваемые по делу о поставках в Вооруженные силы России некачественных сухпайков могли скрыться от правоохранителей за пределами страны. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

«Обвиняемый Котельников И. В., осознавая тяжесть содеянного, может скрыться от органов предварительного расследования и суда, в том числе выехав в иностранное государство, и согласовать позицию с неустановленными соучастниками, сообщив им сведения, ставшие ему известными в ходе расследования», — сказано в одном из документов.

7 сентября сообщалось, что арестованные руководители «Грязинского пищевого комбината» обвиняются в поставках в российскую армию 9 115 406 единиц некачественных сухпайков в период с 2022 по 2023 год.

Речь об Александре Михаленко, Валерии Ковалевиче и Эльвире Смирновой, которые работали топ-менеджерами АО «Грязинский пищевой комбинат». Они под видом заключения государственных контрактов на оказание услуг по питанию для нужд министерства обороны РФ присвоили денежные средства ведомства на общую сумму не менее 1,3 млрд рублей. Трое фигурантов сейчас находятся под стражей.

Предприниматель Игорь Котельников был арестован в июне 2024 года. Позднее бизнесмену стало плохо, спасти его не удалось. Причиной были названы проблемы с сердцем. Предпринимателя обвиняли в даче взяток высшим должностным чинам Минобороны. По словам члена Совета по правам человека (СПЧ) Евы Меркачевой, уход Котельникова связан с условиями содержания в карцере в жару.

Ранее экспертиза запретила сухпайки, фигурирующие в деле о хищении у Минобороны.