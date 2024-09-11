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Раскрыто отношение ВСУ к тяжелораненым бойцам в Курской области

РИА Новости: ВСУ в Курской области бросают тяжелораненых бойцов

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Thomas Peter/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области бросают тяжелораненых бойцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на командира российского силового подразделения.

По его словам, во время выполнения боевой задачи военные ВС РФ обнаружили в одном из частных домов тяжелораненого противника, которого бросили свои. Источник агентства добавил, что украинскому военному вкололи обезболивающее и оставили на месте.

Вечером 10 сентября в интернете опубликовали запись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками.

Также 10 сентября в Минобороны сообщали об ударах по живой силе ВСУ в Курской области. Было нанесено поражение 22-й и 61-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовым, 152-й егерской бригадам.

Накануне временно исполняющий обязанности Курской области Алексей Смирнов заявил, что в регионе сбили авиационную бомбу Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Также в Минобороны РФ сообщили, что экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее ВС России отразили шесть атак в Курской области.

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