Жители США недовольны авиабазами, где обучают украинских пилотов F-16

Планы по расширению авиабаз США, где украинских военных обучают пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство местных жителей и природоохранных и правозащитных организаций. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце января 2022 года ВВС Соединенных Штатов заявляли, что собираются представить свой план по увеличению числа военных полетов и внесению других изменений в использование воздушного пространства в штате Аризона в рамках усилий по повышению учебной мощности баз. Этот план охватывал три авиабазы — Люк в Финиксе, базу Дэвис-Монтен и базу Национальной гвардии Моррис в Тусоне.

После того, как президент США Джо Байден летом 2023 года решил поддержать усилия по подготовке украинских пилотов F-16, авиабаза Национальной гвардии Моррис столкнулась с дополнительным давлением по расширению ее учебных мощностей для включения украинских летчиков.

Местные НКО также стали сопротивляться данному плану. Они подробно описали, как предлагаемое расширение может негативно сказаться на местных сообществах, в том числе на землях коренных индейских племен.

Например, в НКО Peaceful Gila Skies заявили, что предложение американских ВВС может значительно увеличить количество полетов, а также снизить их высоту, что будет подвергать жителей большему уровню шумового давления. Осветительные ракеты и дипольные отражатели, сбрасываемые истребителями во время учебных полетов, станут пожароопасными, отметили в НКО.

Ранее Зеленский заявил, что Украине мало переданных истребителей F-16.