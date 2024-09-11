Алаудинов раскрыл роль иностранных ЧВК в нападении ВСУ на Курскую область

Представители иностранных частных военных компаний (ЧВК) заводили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, сообщает РИА Новости.

«Сама операция изначально, когда противник заходил, она была непосредственно срежиссирована, как говорится, под руководством иностранцев, непосредственно комитет штабов блока НАТО эту операцию прорабатывал. Заводили бойцов на территорию Курской области представители иностранных ЧВК», — сказал командир «Ахмата».

По его словам, среди представителей зарубежных ЧВК были и военнослужащие стран НАТО.

Генерал-майор добавил, что в нападении на этот российский регион принимало участие большое число иностранных наемников.

9 сентября Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. Он отметил, что Вооруженные силы Украины бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.