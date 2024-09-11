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В Багдаде обстреляли логистический центр посольства США

Shafaq News: по логистическому центру посольства США в Багдаде нанесли удар

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Максим Блинов/РИА Новости

Логистический центр посольства Соединенных Штатов в Ираке подвергся обстрелу. Об этом сообщает иракское информационное агентство Shafaq News.

Сведения об обстреле поступили из источника агентства в органах безопасности Ирака. Логистический центр дипломатического представительства США находится в международном аэропорту Багдада. В настоящий момент характер атаки остается неясным. Неизвестно, использовались ли для нанесения удара ракеты или минометы.

Еще одна атака произошла недалеко от генерального офиса Агентства по борьбе с терроризмом, который так же находится в непосредственной близости от международного аэропорта.

7 сентября сообщалось, что Вашингтон и Багдад согласовали график вывода войск международной коалиции из Ирака. План предусматривает вывод сотен военнослужащих к сентябрю 2025 года, а оставшихся — к концу 2026 года.

Ранее в Ираке назвали причину замедления вывода войск США из страны.

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