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США и Великобритания вновь нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

США и Великобритания провели два авиаудара по позициям йеменских хуситов

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Mohammed Mohammed/Global Look Press

Во вторник вечером США и Великобритания провели два авиаудара по позициям йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом сообщил телеканал Al Masirah, который находится под контролем мятежников.

Удары были нацелены на объекты в районе Эль-Канаб в провинции Таиз, расположенной на юго-востоке Йемена. Данных о пострадавших пока не поступало.

10 сентября Al Masirah также написал о нападении сил коалиции на школу в деревне Эль-Джанадия, примерно в 20 километрах к северо-востоку от административного центра провинции Таиз. По данным источника, в результате семь человек получили ранения, двое из которых не выжили.

Подконтрольное хуситам агентство Saba сообщило о том, что это были ученицы одной из йеменских школ.

После эскалации конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» объявило о готовности обстреливать территорию Израиля и блокировать проход связанных с ним судов через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива до прекращения операций в палестинском анклаве.

Ранее американские военные уничтожили БПЛА и ракетные установки хуситов.

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Удары США по хуситам
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