Алаудинов заявил об использовании Украиной и Западом «козырной карты»

Украина и Запад начали использовать «козырную карту» в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У них ничего не получается, на поле брани не могут нас победить никак. Гибридная война уже давно идет против России… Сейчас козырная карта называется «межнационалка», «межконфессионалка» — взбудораживание внутренней составляющей нашего государства», — сказал военный.

Он отметил, что есть огромное количество созданных противником сайтов, содержимое которых подхватывают и начинают разносить в России.

В сентябре руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что западные страны пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.

Он пояснил, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях участвует грузинский легион. В это же время в Курской области проживают порядка 130 тыс. грузин, которые являются гражданами Российской Федерации.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.