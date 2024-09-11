Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Алаудинов заявил об использовании Украиной и Западом «козырной карты»

Алаудинов: Украина и Запад начали использовать козырную карту в конфликте с РФ

close
Станислав Красильников/РИА Новости

Украина и Запад начали использовать «козырную карту» в конфликте с Россией. Об этом в своем Telegram-канале заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«У них ничего не получается, на поле брани не могут нас победить никак. Гибридная война уже давно идет против России… Сейчас козырная карта называется «межнационалка», «межконфессионалка» — взбудораживание внутренней составляющей нашего государства», — сказал военный.

Он отметил, что есть огромное количество созданных противником сайтов, содержимое которых подхватывают и начинают разносить в России.

В сентябре руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов заявил, что западные страны пытались разжечь межнациональный конфликт в Курской области, используя для этого грузинский народ.

Он пояснил, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боевых действиях участвует грузинский легион. В это же время в Курской области проживают порядка 130 тыс. грузин, которые являются гражданами Российской Федерации.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами