Российские войска имеют существенные успехи в ходе мощного контрнаступления в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По его информации, Тульская 106-я гвардейская воздушно-десантная дивизия на технике ворвалась в село Снагость и практически выбила ВСУ, Уцелевшие украинские военные «массово бежали» оттуда.

Также канал сообщил, что крымский десант атаковал в поселке Вишневка и выбил ВСУ из населенного пункта. Российские бойцы освободили поселок 10-е Октября, а соседняя Апанасовка очищена от противника «примерно наполовину».

Кроме того, по данным «РВ», морпехи 155-й отдельной гвардейской бригады Тихоокеанского флота практически взяли под контроль село Гордеевка.

«Из Внезапного и Викторовки враг начал бегство к Бяхово и Любимовке, практически оставив поселки, а затем начав бегство и из Бяхово», — сказано в сообщении.

Минобороны РФ не подтвердило сообщения военкоров и блогеров о ситуации в этом российском регионе.

9 сентября заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что ВСУ в Курской области скоро выдохнутся с такими большими ежедневными потерями техники и личного состава. По его словам, Вооруженные силы Украины бросили на Курское направление более 200 единиц танков, более 400 единиц бронированной техники, около 12 тысяч человек личного состава.

Ранее Алаудинов заявил, что бои в Курской области могут стать решающими для украинского конфликта.