Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Хезболла» нанесла ряд ударов по позициям израильской армии на границе с Ливаном

«Хезболла» атаковала позиции израильской армии на ливанской границе

close
Global Look Press

Ливанское шиитское движение «Хезболла» 10 сентября провело пять боевых операций против израильской армии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу движения, сообщает РИА Новости.

Бойцы «Хезболлы» нанесли беспилотниками-камикадзе удары по запасному штабу северного корпуса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), штабу расположения резерва израильской дивизии «Галилея» и их логистическим складам в Амияде.

«Хезболла» заявила, что все цели поражены прямым попаданием, а атака стала ответом на утренний удар израильского беспилотника на востоке Ливана.

Артиллерия «Хезболлы» также нанесла несколько ударов по опорным пунктам и местам скопления израильских военных.

8 сентября израильская система противовоздушной обороны сбила на северной частью страны «подозрительный воздушный объект», летевший со стороны Ливана.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ поразил военный объект шиитской организации «Хезболла» в районе Рихан южного Ливана.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.

Все новости на тему:
Война в Израиле
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами