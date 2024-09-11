«Хезболла» нанесла ряд ударов по позициям израильской армии на границе с Ливаном

Ливанское шиитское движение «Хезболла» 10 сентября провело пять боевых операций против израильской армии. Об этом, ссылаясь на пресс-службу движения, сообщает РИА Новости.

Бойцы «Хезболлы» нанесли беспилотниками-камикадзе удары по запасному штабу северного корпуса Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), штабу расположения резерва израильской дивизии «Галилея» и их логистическим складам в Амияде.

«Хезболла» заявила, что все цели поражены прямым попаданием, а атака стала ответом на утренний удар израильского беспилотника на востоке Ливана.

Артиллерия «Хезболлы» также нанесла несколько ударов по опорным пунктам и местам скопления израильских военных.

8 сентября израильская система противовоздушной обороны сбила на северной частью страны «подозрительный воздушный объект», летевший со стороны Ливана.

Также сообщалось, что ЦАХАЛ поразил военный объект шиитской организации «Хезболла» в районе Рихан южного Ливана.

Ранее в ООН призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь.