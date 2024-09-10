Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гладков опроверг потерю Журавлевки в Белгородской области

Гладков: сообщения о взятии ВСУ села Журавлевка являются ложными

Село Журавлевка в Белгородской области не находится под контролем украинских войск, это ложная информация, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. <...> Да, ситуация непростая, идут бои. Но она [Журавлевка] как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — сказал глава области.

Гладков также отметил, что ситуация в Журавлевке за последние два года не изменилась: из нее давно отселили всех жителей, и в настоящее время там никто не проживает.

10 сентября ВСУ атаковали село Новая Таволжанка под Белгородом. В результате был ранен местный житель. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне украинские войска обстреляли село Грузское. Пострадали три человека.

Ранее ВСУ атаковали технику Росгвардии в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами