Гладков опроверг потерю Журавлевки в Белгородской области

Село Журавлевка в Белгородской области не находится под контролем украинских войск, это ложная информация, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. <...> Да, ситуация непростая, идут бои. Но она [Журавлевка] как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем», — сказал глава области.

Гладков также отметил, что ситуация в Журавлевке за последние два года не изменилась: из нее давно отселили всех жителей, и в настоящее время там никто не проживает.

10 сентября ВСУ атаковали село Новая Таволжанка под Белгородом. В результате был ранен местный житель. Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Накануне украинские войска обстреляли село Грузское. Пострадали три человека.

Ранее ВСУ атаковали технику Росгвардии в Курской области.