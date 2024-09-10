В конгрессе заявили о планах США разрешить Украине бить вглубь РФ ракетами ATACMS

США разрешат Украине бить вглубь РФ с помощью дальнобойных ракет американского производства ATACMS, заявил конгрессмен Майкл Маккол. Его слова приводит журналистка консервативного издания Axios Джулигрейс Бруфке на своей странице в социальной сети Х.

По словам председателя комитета по иностранным делам палаты представителей, ВСУ получат такое разрешение после визита в Киев госсекретаря Штатов Энтони Блинкена.

close Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Он [Блинкен] едет со своим коллегой из Великобритании в Киев, чтобы, по сути, сказать им, что они разрешат им [наносить удары по России с помощью ATACMS]», — заявил Маккол в интервью журналистке.

До этого координатор администрации президента США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что в Белом доме считают недопустимыми удары ВСУ вглубь РФ, особенно с использованием своих вооружений.

Тем временем Блинкен анонсировал разговор действующего президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером на тему возможного использования ВСУ переданного Западом дальнобойного оружия для таких атак.

Ранее в США заявили, что разрешение на удары вглубь РФ не поможет Киеву против авиации.