Эксперт высоко оценил работу российской ПВО при отражении налета дронов ВСУ

Бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств — участников СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Бижев в интервью газете «Взгляд» прокомментировал массированный налет на регионы РФ украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в ночь на 10 сентября. Эксперт высоко оценил работу российских систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки — не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередачи, подстанциям своими действиями», — отметил Бижев.

Противодействие дронам, по его словам, чаще всего осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а также зенитными ракетными комплексами (ЗРК), использующими мини-ракеты, наносящие минимальный ущерб при падении на землю. В каждом случае модель отражения атаки может отличаться благодаря гибкости российской ПВО, заключил эксперт.

За ночь над Россией сбили и перехватили 144 украинских беспилотника, 72 из них — над Брянской областью, 20 — над Московской. В подмосковном Раменском дроны попали в жилые многоэтажки. Жильцов пострадавших и ближайших домов эвакуировали, они смогут вернуться в свои квартиры не раньше вечера. Возбуждено уголовное дело о теракте. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.