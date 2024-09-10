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Депутат Госдумы предложил использовать для борьбы с БПЛА советские зенитные установки

Депутат Иванов: для борьбы с дронами можно использовать ЗУ-23 на внедорожниках

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РИА Новости

Депутат Госдумы Максим Иванов предложил обсудить использование внедорожников с размещенными на них зенитными установками для защиты от вражеских беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Иванова, беспилотники противника перемещаются над территорией России низко и медленно. В связи с этим он выразил мнение, что в регионах, подверженных ударам БПЛА, было бы уместно использовать «так называемые технички — внедорожники с установленными на них зенитными установками». Депутат полагает, что для этих целей хорошо подошли бы установки ЗУ-23, достаточное количество которых находится на хранении.

«Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО», — написал депутат.

По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.

ЗУ-23 — советская 23-мм спаренная зенитная установка, принятая на вооружение в 1960 году. Предназначена для борьбы с летательными аппаратами противника на высоте до 1500 метров.

3 сентября о возможности использования советских зениток для борьбы с беспилотниками заявил военный волонтер Алексей Живов.

Ранее бойцы ВС РФ показали модернизированный трактор ТДТ-55 с зенитной пушкой.

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