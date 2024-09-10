Стало известно о срыве попыток ВСУ нарастить силы в Запорожской области

Российские военнослужащие продолжают пресекать попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) накапливать технику и пехоту в Запорожской области. Об этом заявил председатель комитета Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, передает ТАСС.

По его словам, речь идет о ситуации на Степногорском направлении. В частности, артиллерийские расчеты и авиация Вооруженных сил РФ регулярно наносят ракетные удары по позициям украинских войск в районе населенного пункта Жеребянки.

«Эти удары помогли нивелировать риски, которые присутствуют — противник время от времени пытается там накопить силы», — пояснил Рогов.

Он уточнил, что на данном участке фронта наибольшие потери несет 128-я бригада ВСУ. Но, сколько именно украинских бойцов было здесь ликвидировано, член Общественной палаты РФ не уточнил.

6 сентября в Запорожской области зафиксировали отступление ВСУ на одном из направлений. Как рассказал Рогов, украинские солдаты бросили свои позиции между селами Работино и Вербовое на Ореховском направлении.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий рассказал о создании в регионе добровольческого подразделения нового типа.