Экипажи Ка-52М ударили ракетами по ВСУ в Курской области

Экипажи Ка-52М нанесли удар ракетами по скоплениям живой силы и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.



Уточняется, что удар наносился исходя из разведданных. Личный состав и бронетехника ВСУ были уничтожены, сообщили в ведомстве.



«После применения авиационных средств поражений, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета», — заявили в ведомстве.

10 сентября в Минобороны уже сообщали об ударах по живой силе ВСУ в Курской области. Было нанесено поражение 22-й и 61-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовым, 152-й егерской бригадам.

Позже появились кадры, на которых российский беспилотник «Орион» атаковал украинский танк в Курской области и успешно поразил цель ракетой «Х-БПЛА».

Ранее Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область.