Белоруссия проведет боевые пуски с территории России

Белоруссия произведет боевые пуски ракет из РСЗО (ракетных систем залпового огня) «Полонез-М» на полигоне в России. Об этом сообщило министерство обороны союзной страны в своем Telegram-канале.

«Подразделения, на вооружении которых стоят РСЗО, также готовятся к боевой работе. Бойцы оттачивают навыки в развертывании боевой машины и подготовке ее к пускам», — сообщили в ведомстве.

Где будут проходить боевые ракетные пуски — не уточняется.

5 августа замкомандующего Военно-воздушными силами (ВВС) и войсками ПВО Белоруссии Михаил Матросов сообщил о планируемых совместных с РФ учениях с боевой стрельбой» на российской территории. В учениях должны были быть задействованы около 4 тыс. военных и 150 единиц техники. Учения должны были состояться на полигоне «Ашулук» в Астраханской области РФ.

Россия и Белоруссия являются союзниками по ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), также между странами с 1999 года действует договор о создании Союзного государства. Стороны регулярно проводят совместные военные учения. С конца 2016 года функционирует единая система Противовоздушной обороны России и Белоруссии. Кроме того, с 2023 года на территории Белоруссии размещено российское тактическое ядерное оружие.

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