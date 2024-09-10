Несколько украинских беспилотников уничтожили над приграничным регионом РФ

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По его данным, дроны самолетного типа были сбиты в промежутке между 12.00 и 13.00 мск.

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в текущем году Киев нарастил производство оружия. Он отметил, что до конца года страна планирует создать более миллиона беспилотников.

Во вторник депутат Госдумы Максим Иванов сообщил, что участники спецоперации рассказали о превосходстве украинских беспилотников над российскими и в количестве, и в качестве. Это, по словам военных, обеспечивает Вооруженным силам Украины контроль над небом в зоне боевых действий. Российские бойцы, служащие на передовой в Херсонской области, попросили парламентария «передать в Москву», что России нужно увеличить производство FPV-дронов «не в пять раз, а в 50».

Ранее Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил о наличии у ВСУ дронов с дальностью действия до 1800 км.