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Российская авиация нанесла удар по солдатам ВСУ в Курской области

Авиация и артиллерия ВС РФ нанесла удар по живой силе ВСУ в Курской области

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Стрингер/РИА «Новости»

Российские войска нанесли удар по живой силе украинской армии в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Удары наносились силами авиации и артиллерии ВС России. Нанесено поражение 22-й и 61-й механизированным, 80-й и 82-й десантно-штурмовым, 152-й егерской бригадам. Российские военные атаковали вражеские позиции,, расположенные в районах населенных пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

За минувшие сутки Вооруженные силы России также продолжали наносить удары по противнику в Сумской области. Этот украинский регион находится рядом с Курской областью.

По информации военного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Искрисковщина, Кровное, Новая Слобода, Песчаное, Павловка, Пустогород, Свесса, Сумы и Ямполь.

Ранее армия России нанесла удар по украинским военным аэродромам.

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