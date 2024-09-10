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Минобороны РФ рассказало об ударах по Сумской области Украины

Минобороны: ВС РФ продолжили наносить удары по противнику в Сумской области

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Министерство обороны РФ

За минувшие сутки Вооруженные силы России продолжали наносить удары по противнику в Сумской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, бои шли в районах населенных пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Искрисковщина, Кровное, Новая Слобода, Песчаное, Павловка, Пустогород, Свесса, Сумы и Ямполь.

Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированным, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовым бригадам Вооруженных сил Украины, а также 1-й бригаде президента, 101-й, 103-й и 129-й бригадам территориальной обороны ВСУ.

За сутки потери ВСУ составили более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники, включая два танка, 13 боевых бронированных машин, 11 автомобилей и три артиллерийских орудия.

10 сентября сообщалось, что Вооруженные силы РФ нанесли удар по инфраструктуре украинских военных аэродромов и цехам производства дронов. Помимо этого, российские войска уничтожили пусковую установку американской РСЗО M270 MLRS.

Ранее в приграничье Сумской области объявили обязательную эвакуацию.

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