На СВО погиб белгородец, известный из-за «детской» внешности

На СВО погиб белгородец Артем Нефедов, ставший известным в 2019 году из-за фейка про «охранника из Уфы, который выглядит на 12 лет». Информацию об этом опубликовал Telegram-канал «Осторожно, новости».

Журналисты напомнили, что мужчина с детства болел сахарным диабетом, поэтому у него была замедлена выработка соматропина, в связи с чем его рост составлял всего 140 сантиметров. Кроме этого, Нефедов постоянно нуждался в инсулине.

Как он попал на СВО, неизвестно, однако позже появились сообщения, что мужчина погиб в возрасте 28 лет во время штурма.

В 2019 году в уфимские СМИ выложили фото Артема с заголовками «охранник из Уфы выглядит на 12 лет», что стало локальным мемом. В разговорах с журналистами мужчина рассказывал, что на самом деле он не из столицы Башкирии, а живет с родителями в селе Солохи Белгородского района. Он отмечал, что не считает свою жизнь необычной. Говоря о своей внезапной славе, Нефедов признавался, что по началу ему было неприятно видеть ехидные подписи, но позже научился смеяться над этим.

Ранее на Украине погиб герой мема «Ярiк, бачок потiк».