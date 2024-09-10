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В ЦКБР оценили эффективность российских систем противовоздушной обороны

Гендиректор ЦКБР Дмитрий Кузякин назвал российские системы ПВО лучшими в мире

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РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) являются лучшими в мире, заявил генеральный директор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. Об этом пишет ТАСС.

По словам эксперта, ни одна другая страна не смогла бы отразить столь масштабную атаку дронов, какой в ночь на 10 сентября подверглась РФ. В том числе это касается США и КНР.

«Украина атаковала Россию беспилотниками самолетного типа: дальнолетами, сделанными артелями на территории Украины. Такого рода изделия очень тяжело сбить, поскольку они сделаны из пластика и радиопрозрачных материалов», — отметил Кузякин.

Генеральный директор ЦКБР добавил, что обычно украинские дроны летают на предельно малой высоте. Из-за этого обнаружить их в воздушном пространстве очень сложно, пояснил он. Тем не менее российские системы ПВО справляются с данной задачей, хоть им и не всегда удается перехватить абсолютно все летательные аппараты.

«То количество, что уничтожается в воздухе — это мировой топ. Ни одна страна в мире сейчас с этим бы не справилась», — подчеркнул эксперт.

В конце Кузякин обратил внимание, что чаще всего Украина запускает дроны в сторону РФ большими группами. Таким образом она пытается «перегрузить» российские средства противовоздушной обороны, резюмировал он.

Утром 10 сентября министерство обороны РФ сообщило, что ночью в регионах страны были ликвидированы 144 беспилотника. Большинство из них — 72 — перехватили в небе над Брянской областью.

Ранее в Кремле высказались о массированной атаке украинских дронов на регионы.

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