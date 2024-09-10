Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ отреагировали на учения НАТО в Финляндии у российских границ

Замглавы МИД РФ Грушко назвал учения НАТО в Финляндии элементом гибридной войны

close
Mindaugas Kulbis/AP

Учения Североатлантического альянса в Финляндии вблизи российских границ являются элементом гибридной войны. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он назвал учения частью программы интеграции Финляндии в НАТО и попыткой военного блока «спроецировать силу» на РФ.

«Такие учения — элемент гибридной войны, которая развязана против нас», — подчеркнул Грушко.

10 сентября стало известно, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Они пройдут, в частности, в Германии, Турции и Финляндии.

7 сентября газета Bild сообщила, что немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы. Три самолета совершили несколько заходов на взлет и посадку при минимальном использовании наземных сил, отмечается в статье.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

Ранее аналитик связал учения НАТО у границ России с выборами в США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами