В МИД РФ отреагировали на учения НАТО в Финляндии у российских границ

Учения Североатлантического альянса в Финляндии вблизи российских границ являются элементом гибридной войны. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он назвал учения частью программы интеграции Финляндии в НАТО и попыткой военного блока «спроецировать силу» на РФ.
«Такие учения — элемент гибридной войны, которая развязана против нас», — подчеркнул Грушко.
10 сентября стало известно, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Они пройдут, в частности, в Германии, Турции и Финляндии.
7 сентября газета Bild сообщила, что немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы. Три самолета совершили несколько заходов на взлет и посадку при минимальном использовании наземных сил, отмечается в статье.
До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.
Ранее аналитик связал учения НАТО у границ России с выборами в США.