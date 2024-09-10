В МИД РФ отреагировали на учения НАТО в Финляндии у российских границ

Учения Североатлантического альянса в Финляндии вблизи российских границ являются элементом гибридной войны. Об этом сообщил ТАСС замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он назвал учения частью программы интеграции Финляндии в НАТО и попыткой военного блока «спроецировать силу» на РФ.

«Такие учения — элемент гибридной войны, которая развязана против нас», — подчеркнул Грушко.

10 сентября стало известно, что Североатлантический альянс начал серию учений у границ России, которые продлятся до конца осени. Они пройдут, в частности, в Германии, Турции и Финляндии.

7 сентября газета Bild сообщила, что немецкие истребители Eurofighter выполнили серию маневров в непосредственной близости от финской деревни Хосио, всего в 180 километрах от российской границы. Три самолета совершили несколько заходов на взлет и посадку при минимальном использовании наземных сил, отмечается в статье.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что учения НАТО в Финляндии являются частью гибридной войны против РФ, Москва отслеживает подобные действия и оценивает потенциальные риски.

Ранее аналитик связал учения НАТО у границ России с выборами в США.