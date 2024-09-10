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Российский солдат рассказал, что ВСУ два дня атаковали своих же под Курском

Боец ВС РФ «Лазарь»: отряды ВСУ обстреливают друг друга в Курской области

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Отряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько раз обстреливали друг друга в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск «Север» с позывным «Лазарь».

По его словам, порой противники не знали, где находятся российские бойцы. В эти моменты ВСУ заходили на соседнюю лесополосу и били по своим же подразделениям. «Лазарь» подчеркнул, что причиной таких инцидентов стала неправильная организации и плохая связь. Российский командир отметил, что такую картинку наблюдали два дня.

«Лазарь» добавил, что войска ВСУ оставили свои позиции и эвакуировали раненых. Это дало возможность российским военным зайти в Гапонов лес.

До этого военный эксперт Михаил Онуфриенко рассказал, что в зоне проведения спецоперации российские военные продолжают продвижение вперед. За неделю их темп немного снизился и без учета Курской области составил 21,2 кв. км в сутки. По его словам, ВСУ с большими потерями перешли к обороне под Курском, а также усилили мобилизацию.

Ранее Шойгу назвал цель украинской атаки на Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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