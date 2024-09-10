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При обстреле Белгородской области пострадал мужчина

Гладков: при обстреле села Новая Таволжанка пострадал мужчина

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Мужчина пострадал при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Новая Таволжанка под Белгородом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«ВСУ с помощью БПЛА нанесли удар по частному дому в селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Ранен один мирный житель», — написал он.

Пострадавшего доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчине оказали необходимую медицинскую помощь.

Незадолго до этого сообщалось, что три жителя села Грузское в Белгородской области пострадали в результате атаки ВСУ.

До этого, 8 сентября, Гладков сообщал об обстреле села Никольское. По данным губернатора, в результате атаки ранения получили два ребенка. Позднее глава региона заявил, что в Москву для лечения были отправлены семь человек, которые пострадали в результате обстрелов Белгородской области.

Ранее житель Донецка получил осколочные ранения при обстреле ВСУ.

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