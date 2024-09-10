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«Игра на нервах»: эксперт о 14-тысячной группировке ВСУ у белорусской границы

Обозреватель Шлепченко: у белорусской границы стоит небольшая группировка ВСУ

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Gleb Garanich/Reuters

Обозреватель Влад Шлепченко в эфире Tsargrad.tv прокомментировал сообщения о концентрации у белорусской границы 14 тысяч украинских военных. По его словам, это просто «игра на нервах», поскольку в масштабах современного конфликта 14-тысячная группировка — крайне незначительная сила.

Эксперт также отметил, что белорусская армия имеет скорее оборонительный потенциал, чем наступательный.

«Более того, и России тоже невыгодно, чтобы Минск куда-то наступал. И с той стороны (Киев, НАТО. — «Газета.Ru») все это прекрасно понимают, именно поэтому выделяются такие смехотворные силы, как 14 тысяч человек», — сказал Шлепченко.

О нахождении 14-тысячной группировки Вооруженных сил Украины на границе с Белоруссией сообщил 8 сентября Совбез республики.

9 сентября госсекретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович заявил, что Польша развернула группировку вооруженных сил численностью до 17 тысяч человек вблизи границы с Белоруссией, при этом восемь тысяч военных находятся непосредственно «у рубежей».

По его словам, Варшава совместно со странами Балтии продолжает политику нагнетания обстановки на границе с Белоруссией. В Польше, по информации госсекретаря, на данный момент увеличилось количество танков и боевых машин.

Ранее в Белоруссии рассказали, как ядерное оружие у Минска «отрезвило» Запад.

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