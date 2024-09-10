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Военкор: Украина может привлечь в зону СВО тысячи боевиков из Сирии

Военкор Сапоньков: к участию в СВО Киев может привлечь несколько тысяч боевиков

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Власти Украины могут привлечь к участию в военной спецоперации несколько тысяч боевиков из Сирии, считает работавший в этой стране военкор Роман Сапоньков. В частности, члены террористической группировки, с которой Киев вел переговоры, хоть и находятся не в лучшей форме, но рвутся в бой, заявил он в беседе с НСН.

Напомним, сегодня стало известно о переговорах Украины с террористической группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана в РФ террористической и запрещена) ради их привлечения к боевым действиям против России. По словам военкора, в Сирии много выходцев из Чечни и других регионов, которые поехали туда с началом гражданской войны.

«Рискну предположить, что речь шла о нескольких тысячах человек. Понятно, что относительно общего населения – это доля процента, но, тем не менее, пару тысяч человек», — заявил Сапоньков.

Сегодня члены группировки, по словам эксперта, находятся далеко не в идеальной форме, так как с момента затихания боевых действий прошло более семи лет — боевики постарели и перешли к хозяйственной работе. Плюс к этому сирийская война с СВО не имеет ничего общего. Однако все-таки где-то их могут привлекать, так как речь идет о людях, владеющих оружием и рвущихся в бой за деньги, добавил Сапоньков.

По данным турецкой газеты Aydınlık, переговоры Украины с террористической группировкой состоялись 18 июня. В числе прочего, Киев предложил снабдить структуру 75 дронами в обмен на освобождение из ее тюрем ряда радикальных антироссийских боевиков. В российском МИДе, комментируя сообщение, заявили, что украинские власти уже давно поддерживают отношения с террористическими организациями и привлекает их к совершению терактов в отношении российских граждан.

Ранее в Госдуме отреагировали на информацию о переговорах Украины с террористами в Сирии.

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