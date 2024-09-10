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В России заподозрили ВСУ в подделке документов для воюющих иностранцев

Марочко: Украина подделывает документы воюющим в зоне СВО иностранцам

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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Военный эксперт Андрей Марочко в интервью ТАСС заявил, что командование ВСУ подделывает документы для воюющих в зоне специальной военной операции иностранцев, чтобы скрыть их данные.

Ссылаясь на собственные источники, он рассказал, что возле села Стельмаховка при изучении документов военного выяснилось, что данные принадлежат совершенно другому человеку. Кроме этого, не совпадали внешние данные.

«Исходя из того, что бланки украинского образца подлинные, можно предположить, что боевики из числа иностранцев проходили так называемое легендирование, где им выдавали документы с целью сокрытия реальной личности», — подытожил Марочко.

Он предположил, что поддельные документы нужны, чтобы скрыть нахождение иностранных военных в зоне боевых действий.

До этого профессор Хельсинского университета, эксперт по геополитике Туомас Малинен заявил, что российские военнослужащие начали активно наносить удары по местам скопления западных специалистов на Украине.

5 сентября заместитель главы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о переброске иностранных наемников с подконтрольной украинским властям части региона в зону боевых действий в Курской области. По его словам, в приграничный регион направили свыше 500 человек, большинство из которых являются гражданами Франции.

Ранее американец пошел в российскую армию добровольцем и уехал на СВО.

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