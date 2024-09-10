Украинские власти планировали отвлечь Вооруженные силы РФ от продвижения в Донбассе путем вторжения в Курскую область. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в рамках встречи высоких представителей БРИКС, трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Киев хотел атакой на Курскую область вынудить Россию пойти на переговоры на своих условиях», — заявил он.

Шойгу добавил, что, несмотря на попытки ВСУ сорвать российские планы, у ВС РФ достаточно ресурсов для продолжения наступления в зоне спецоперации.

10 сентября российские войска взяли под контроль Галицыновку, Водяное, Красногоровку и Григоровку в Донецкой народной республике. Последние два населенных пункта освободили бойцы «Южной» группировки войск. Они также уничтожили до 715 украинских военнослужащих, 15 автомобилей ВСУ и британскую гаубицу L-119.

Незадолго до этого российские подразделения взяли под контроль село Калиново в ДНР.

Ранее ВС России взяли под контроль Константиновку в ДНР.