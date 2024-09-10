Подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинских противников ликвидировали в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.

В итоге за сутки ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины «Казак».

Этим же утром командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что российские военные за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую украинскую технику. По словам Алаудинова, ВСУ в течение суток пытались продвигаться на указанном участке. В результате FPV-дроны ВСУ повредили несколько машин российских войск.

Накануне бойцы группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировали до 620 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности.

Ранее российские солдаты взяли под свой контроль одно из сел в ДНР.