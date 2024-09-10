Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные отразили четыре атаки и уничтожили три украинских склада ВСУ в ДНР

Минобороны: группировка «Юг» уничтожила до 715 военных ВСУ за сутки

close
Reuters

Подразделения «Южной» группировки войск отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинских противников ликвидировали в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Часов Яр, Кураховка, Максимильяновка и Катериновка в ДНР.

В итоге за сутки ВСУ потеряли до 715 военнослужащих, БМП, две бронемашины «Казак».

Этим же утром командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил в Telegram-канале, что российские военные за сутки на Суджанском направлении в Курской области уничтожили один танк и другую украинскую технику. По словам Алаудинова, ВСУ в течение суток пытались продвигаться на указанном участке. В результате FPV-дроны ВСУ повредили несколько машин российских войск.

Накануне бойцы группировки российских войск «Запад» за минувшие сутки ликвидировали до 620 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в своей зоне ответственности.

Ранее российские солдаты взяли под свой контроль одно из сел в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами