Российские войска за сутки отразили восемь контратак ВСУ

Российские военные за сутки отразили восемь контратак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Отражены восемь контратак штурмовых подразделений 32-й механизированной, 59-й мотопехотной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ, 37-й бригады морской пехоты, 12-й и 14-й бригад нацгвардии», — говорится в сводке ведомства.

По данным Минобороны, ВСУ при этом потеряли до 515 военных, две боевые машины пехоты, в том числе Bradley, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля. Они также потеряли четыре гаубицы.

Силы группировки ВС РФ «Центр» нанесли поражение живой силе и технике нескольких бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Гродовка, Петровка, Михайловка и Селидово ДНР, добавили в министерстве.

9 сентября Минобороны РФ распространило видео, на котором показано уничтожение командного пункта украинской армии в районе населенного пункта Грушевка в Харьковской области.

Ранее глава харьковской администрации заявил, что российские войска теснят ВСУ.