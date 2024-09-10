Украинский военный рассказал об отправке солдат в окопы без должной подготовки. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Газета поговорила с 37-летним военным ВСУ, который рассказал о случае, когда новобранцы, прибывшие в его подразделение из учебного центра, были отправлены в окопы на следующий день после попадания на фронта.

«Мы все еще следуем советским инструкциям на полигоне — не обращая внимания на то, что действительно нужно на войне, например, на медицинскую подготовку», — сказал солдат.

Один из украинских военных также заявил WSJ, что многие проблемы армии страны можно решить, улучшив подготовку новобранцев.

5 сентября главком ВСУ Александр Сырский в интервью заявил, что украинские солдаты отправляются на поле боя, не получив должной подготовки. Он добавил, что ситуация требует как можно скорее отправлять людей на фронт.

Ранее украинские военные назвали виновных в неудачах на поле боя.