В Белгородской области отменили ракетную опасность

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил отмену ракетной опасности в регионе.

Тревога действовала шесть минут.

Ночью Украина атаковала при помощи БПЛА несколько российских регионов. В Брянской области были сбиты средствами ПВО 59 беспилотных летательных аппаратов. В Липецкой области БПЛА были подавлены на территории трех муниципалитетов. Их точное количество не называлось.

Всего за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотника над девятью регионами России. Больше всего дронов сбили над территорией Брянской области — 72. Еще 20 в Московской области.

Один из дронов этой ночью врезался в дом в подмосковном Раменском. В результате чего начался пожар, который удалось оперативно ликвидировать.

Ранее жительнице Курской области пришлось прятаться от дронов в реке.