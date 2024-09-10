Ночью над Орловской областью сбили беспилотник ВСУ

Ночью над Орловской областью сбили украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков.

По его словам, пострадавших и повреждений не зафиксировали, на месте происшествия работают оперативные службы.

Этой ночью силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией Калужской области семь беспилотных летательных аппаратов.

В ночь на 10 сентября средства противовоздушной обороны российской армии уничтожили над Тульской областью два беспилотных летательных аппарата. На одном из объектов топливно-энергетического комплекса (ТЭК) произошло падение обломков. В результате происшествия пострадавших не имеется.

Утром 10 сентября губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.