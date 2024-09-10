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В Курской области сбили 12 беспилотников ВСУ

Смирнов сообщил, что силы ПВО ночью сбили 12 БПЛА ВСУ в Курской области

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Bulkin Sergey/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 12 беспилотников самолетного типа в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Всю ночь наши бойцы ПВО отбивали массированный налет противника. Над территорией Курской области сбито 12 украинских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Губернатор напомнил, что нельзя приближаться к обломкам беспилотников и трогать их, при нахождении их нужно обратиться по телефону 112.

Ночью Украина атаковала при помощи БПЛА несколько российских регионов. В Брянской области, как сообщал губернатор региона Александр Богомаз, были сбиты средствами ПВО 59 беспилотных летательных аппаратов.

В Липецкой области БПЛА были подавлены на территории трех муниципалитетов. Их точное количество не называлось.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Подмосковье перехватили более 10 беспилотников.

В Калужской области сбили семь беспилотников.

Ранее сообщалось, что аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово задерживают рейсы на фоне атак.

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