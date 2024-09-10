В Подмосковье сбито несколько украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника в Раменском городском округе, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях», — написал мэр.

По словам Собянина, в Троицком административном округе, где осколки дрона упали на территории частного домовладения, также работают специалисты. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В ночь на 10 сентября Собянин сообщал, что в Подольском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. До этого в его Telegram-канале появлялась информация об уничтожении двух дронов в Раменском и в Люберецком городских округах.

На фоне атак беспилотников московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали рейсы.

Ранее в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.