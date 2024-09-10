Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье сбито несколько украинских беспилотников

Собянин: на подлете к Москве сбито 12 украинских беспилотников

close
Inna Varenytsia/REUTERS

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще два украинских беспилотника в Раменском городском округе, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточняется информация о повреждениях», — написал мэр.

По словам Собянина, в Троицком административном округе, где осколки дрона упали на территории частного домовладения, также работают специалисты. Предварительно, обошлось без пострадавших.

В ночь на 10 сентября Собянин сообщал, что в Подольском городском округе Московской области силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. До этого в его Telegram-канале появлялась информация об уничтожении двух дронов в Раменском и в Люберецком городских округах.

На фоне атак беспилотников московские аэропорты Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали рейсы.

Ранее в зоне СВО выявили новые способы перехвата беспилотников.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами