Массовое дезертирство среди солдат стало серьезной проблемой для украинской армии. Об этом написала итальянская газета La Repubblica.

По информации издания, многие бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не справляются с нагрузками. «Моральный дух некоторых пехотинцев настолько упал, что дезертирство и побеги стали настоящей головной болью для генерального штаба и правительства», — отмечается в статье.

Журналисты указали, что в первые четыре месяца 2024 года в Украине было открыто более 17 тысяч уголовных дел за самовольное оставление части и дезертирство. Даже угроза тюремного заключения на срок до 12 лет не останавливает солдат.

Издание также добавило, что «можно иметь F-16 и HIMARS, но без автоматов Калашникова и тех, кто умеет с ними обращаться», выиграть войну невозможно. «А желающих служить в окопах под минометными обстрелами становится все меньше: многие предпочитают мыть туалеты в киевских тюрьмах», — говорится в материале.

Экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также заявлял, что есть много свидетельств того, как украинцев принудительно отправляют на фронт. Он полагает, что поспешный набор новобранцев не поможет перекрыть дефицит солдат, поскольку случаи дезертирства, а также количество безвозвратных потерь среди военных продолжают расти.

Ранее на Украине зафиксировали более 80 тысяч случаев дезертирства в ВСУ.