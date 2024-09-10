Операторы российских FPV-дронов на Херсонском направлении учатся уничтожать танки Leopard

Курсанты находящейся на Херсонском направлении фронтовой школы операторов беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов-камикадзе учатся уничтожать немецкие танки Leopard. Об этом РИА Новости рассказал инструктор школы, командир взвода беспилотников с позывным «Кирс».

По его словам, курсантов обучают действовать против бронированной техники. После обучения операторы беспилотников знают, каким образом можно быстро вывести из строя танк Leopard 2.

Расположенная в прифронтовой зоне школа операторов ударных FPV-дронов и разведывательных беспилотников тщательно замаскирована и размещена под землей на глубине около трех метров.

В рабочем классе школы непосредственно над тренировочными компьютерами для операторов FPV-дронов находится большой учебный плакат с изображенным на нем в трех проекциях танком Leopard 2. На плакате отмечены наиболее уязвимые для FPV-дронов места танка.

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