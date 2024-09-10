Российский офицер рассказал о планах ВСУ дойти до Курска

Командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов рассказал РИА Новости, что напавшие на Курскую область украинские военные хотели захватить областной центр.

По словам Данилова, солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) запустили дрон с прикрепленной к нему «колонкой», из которой звучало предложение к российским военным сдаваться в плен.

«Там четко было понятно, что «русские, сдавайтесь, ваше командование вас бросило», — сказал офицер.

Как рассказал Данилов, украинские солдаты поджигали дома огнеметами, и происходящее «напоминало Вторую мировую, Великую Отечественную войну».

По словам подчиненных офицера, они видели на передовой темнокожих наемников-иностранцев, а попавший в плен военнослужащий 95-й аэромобильной бригады ВСУ признался, что в рядах украинской армии воюют много амнистированных заключенных.

«Я про это у него лично спросил, что им надо. Им нужно дойти до города Курска», — сказал Данилов.