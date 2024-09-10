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Летевший к Москве БПЛА уничтожен в Раменском

Сергей Собянин сообщил о сбитом беспилотнике в Раменском городском округе

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Inna Varenytsia/REUTERS

В Раменском городском округе системой ПВО Минобороны сбит еще один беспилотник, летевший на Москву. Об этом рассказал мэр Москвы в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Примерно с 2:30 идет масштабная попытка ВСУ атаковать дронами столицу России, а также другие регионы.

Рейсы на вылет и на прилет задержаны в аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Мэр уже сообщал о семи сбитых силами ПВО беспилотных летательных аппаратах, летевших в направлении Москвы.

В то же время над Брянской областью были уничтожены 59 украинских беспилотников. Пострадавших и разрушений нет, экстренные и оперативные службы работают на местах, написал глава региона Александр Богомаз.

Днем 9 сентября системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее жительнице Курской области пришлось прятаться от дронов в реке.

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