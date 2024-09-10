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На подлете к Москве сбито несколько беспилотников

Собянин: на подлете к Москве сбито 10 беспилотников

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MOD Russia/Global Look Press

В городском округе Домодедово средства Противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил глава московской администрации.

Ранее этой ночью было сбито 4 беспилотника в Подольском округе, 3 — в Раменском и 1 — в Люберецком.

В московских аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержаны рейсы, свидетельствуют данные онлайн-табло.

Кроме того, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом ночью уничтожили 59 дронов.

Ранее над двумя приграничными регионами уничтожили беспилотники ВСУ.

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