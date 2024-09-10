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Над Брянской областью уничтожены более 50 украинских беспилотников

Богомаз: cилы ПВО уничтожили 59 беспилотников над территорией Брянской области

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MOD Russia/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 59 беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Экстренные и оперативные службы работают на местах», — написал глава региона.

Около полуночи 10 сентября Богомаз сообщал об отражении массированной атаки украинских беспилотников в Брянской области. Позднее губернатор уточнил, что за час силы ПВО поразили над регионом 21 беспилотный летательный аппарат (БПЛА).

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Раменском городском округе два летевших на столицу БПЛА. В 02:32 мск Собянин заявлял, что в Люберецком городском округе был сбит летевший на Москву дрон.

Днем 9 сентября системы противовоздушной обороны РФ сбили три крылатых беспилотника над Курской и Белгородской областями. Два из трех дронов уничтожили над Белгородской областью, а третий сбили над Курской.

Ранее жительнице Курской области пришлось прятаться от дронов в реке.

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