В Липецкой области подавлены украинские беспилотники

На территории трех муниципалитетов Липецкой области были подавлены беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Об этом сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

По данным главы Липецкой области, атака дронов была предотвращена в Елецком районе, а также Липецком и Воловском муниципальных образованиях. Пострадавших, по словам Артамонова, нет.

«На месте падения обломков работают спецслужбы. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности», — написал губернатор.